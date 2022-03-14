Meclis Komiteleri ve üyeleri belirlendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak siyasi partilere Meclis komitelerinde düşen üyelikler ve üyelere ilişkin Başkanlık Divanı kararı okunarak onaylandı.

Buna göre, siyasi partilerin komitelerdeki üye sayıları ve üyeleri şöyle:

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi: 5 üye-UBP 3: Olgun Amcaoğlu, Hasan Küçük, Alişan Şan/ CTP 2: Fikri Toros, Salahi Şahiner

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi: 5 üye -UBP 3:Yasemin Öztürk, Fırtına Karanfil, Sadık Gardiyanoğlu/CTP 2: Ongun Talat, Ürün Solyalı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: 5 üye-UBP 3 Özdemir Berova, Emrah Yeşilırmak, Ziya Öztürkler/CTP 2: Filiz Besim, Devrim Barçın

Sayıştay Komitesi: 5 üye-UBP 3: Fırtına Karanfil, Alişan Şan, Emrah Yeşilırmak/CTP 2: Ceyhun Birinci, Teberrüken Uluçay

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere oluşturulan geçici ve özel komite 5 üye- UBP 3: İzlem Gürçağ Altuğra, Hüseyin Çavuş, Ahmet Savaşan/CTP 2: Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: 7 üye-UBP 4: Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş, Fırtına Karanfil, Ziya Öztürkler/ CTP 3: Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner, Biray Hamzaoğulları.

Meclis Genel Kurulu’nda YÖDAK üyeliğinin seçiminin Hukuk ve Siyasi İşlerde yeniden görüşülmesi kabul edildi.

PAZARTESİ VE SALI

Daha sonra Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un gün ve saatlerini belirleyen kararı onaya sunuldu. Bu karara göre, Meclis’in bugünden başlayarak pazartesi günleri yasama; salı günleri de denetim etkinliklerini saat 10.00’da toplanarak görüşmesine karar verildi.

ŞAHALİ: “PAZARTESİ VE PERŞEMBE TOPLANMAYI ÖNERDİK”

CTP Milletvekili Erkut Şahali bu sırada söz alarak, ülkenin imkanları ve ihtiyaçları doğrultusunda öneri yaptıklarını, Meclis’in kaynak verimliliği esas alınarak çalışmaları gerektiğini bugün 10.00’da toplanması gereken Meclis’in 13.00’te toplandığını ve uzayan saatlerin kaynak tüketimine sebep olduğunu belirtti.

Bu nedenlerle kendilerinin Meclis’in toplantı günlerinin pazartesi ve perşembe olmasını talep ettiklerini ancak yurt dışı temaslar bahane edilerek kabul görmediğini anlattı.

Şahali, bunun muteber bir mazeret olmadığını, yüzde 50’lik bir bütçe açığı göz önüne alınarak ülkenin kaynaklarını harcamamak gerektiğini, o yüzden de perşembe günleri toplanmanın daha verimli olacağını belirtti.

Şahali, öğleden sonra uzun mesai günü olan perşembenin kaynak kullanımı açısından daha doğru bir gün olacağını vurguladı.

DİNÇYÜREK

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, Meclis’in denetleme gününde ilgili bakanın genel kurulda olmasının çok konuşulduğunu bu nedenle de Salı günü olmasını uygun gördüklerini belirtti.

Dinçyürek, milletvekillerinin yurt dışında olması nedeniyle Meclis’in perşembe değil de salı toplanmasını uygun bulduklarını, amaçlarının genel kurula daha fazla sayıda kişinin katılmasına imkan sağlamak olduğunu söyledi.

MECLİS’İN GELECEK BİRLEŞİMİ 21 MART’TA

Toplantıda daha sonra Danışma Kurulu’nun Meclis’in gelecek birleşimiyle ilgili yarınki birleşimin ertelenerek 21 Mart’ta yasama faaliyetlerinin yapılması kararı onaylandı.

UBP-DP-YDP hükümetinin kabinesinde yapılan değişikliklerle ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tezkereleri de okundu.

ÖZERSAY

Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca söz alan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, sabahtan beri beklediklerini ve şu anda da Başbakan Genel Kurul’a katılmadığı sürece süresini susarak kullanacağını söyledi. Özersay daha sonra sorularının Başbakan’a iletileceğinin söylenmesi üzerine konuşmasına devam etti.

Özersay, kabinede tarihe geçecek şekilde yapılan değişikliklerin ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun neden görevden alındığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Önce değişiklik olmadığını söyleyip ardından kabine değişikliğine gidilmesinden memnun olmadıklarını devletin hükümetin itibarının zedelendiğini kaydeden Özersay, elçiliğin ziyaretin teknik olduğunu söylediğini, bu yeni oluşumun bu konuyla alakası var mı bilmek istediklerini belirterek, Başbakan’ın bu konuları Meclis kürsüsünden açıklamasını istedi.

Özersay, devletin varlığına inanan hükümet yetkililerinin de devletin itibarını düşündüğünü varsaydığında bu tür olayların TC ile ilişkilere de zarar verdiğini belirtti.

Hükümet programıyla ilgili sabah 3’e kadar konuştuklarını ancak hiçbir sorularına cevap almadıklarını belirten Özersay, “ek bütçe yapılacak mı?” sorusunu yineledi.

Serbest limanla ilgili de açıklama beklediklerini, belediye reformuyla alakalı da önerilerde bulunduklarını ancak cevap alamadıklarını hatırlatan Kudret Özersay, eski Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un kur korumalı faizin ülkede de uygulanacağını söylediğini ancak henüz öyle bir uygulama olmadığını belirterek konuyla ilgili bilgi beklendiğini vurguladı.

Özersay, ekonomik sıkıntıların giderilmesi için neler yapılacağını herkesin bilmek istediğini kaydederek, dün akşam TC Tarım Bakanlığı’nın aldığı kararlardan KKTC’nin nasıl etkileneceğini bilmek istediğini belirtti.

ERHÜRMAN

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’in geç toplanmasını eleştirdi. Erhürman, sabahtan beri Genel Kurul için beklediklerini, Tıp Bayram’ının her sene aynı tarihte yapıldığını ancak hükümetin kendilerini 10’da toplantıya çağırmasına rağmen hükümet mensuplarının kutlamaya gittiğini söyledi.

Meclis Başkanı Töre’nin İç Tüzüğün maddelerini okumasını eleştiren Erhürman, “Meclis’i saatinde toplayamayanların kaç dakika konuşacağımıza karar vermeye hakkı yoktur” dedi.

Meclis Başkanı’nın 5 turda seçilebilmesini de eleştiren Erhürman, “İnanılır gibi değilsiniz” dedi.

Erhürman, bir kişinin bile Hasipoğlu’nun istifa ettiğine inanmayacağını, Hasipoğlu’nun istifa ettirildiğini bunun sadece kendi görüşü olmadığını kaydetti.

“Ertuğruloğlu 2 hafta önce çok meşguldü o yüzden mi Taçoy’u Dışişleri Bakanı yapmıştı?” diye soran Erhürman, “Hükümetin ve devletin de itibarını yerle bir ettiniz” diye konuştu.

İstikrar söylemiyle seçime girenlerin 3 haftada kabine değiştiğine işaret eden Erhürman, kendi grubunu yönetemeyenlerin ülkenin içinde bulunduğu krizi yönetmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

“Önceki ölü doğmuştu, bu hükümet de ilk günden intihar etti” diyen Erhürman, memleketin esas meselesinin ise “inim inim inleyen ekonomi” olduğunu söyledi.

Erhürman, ek bütçe söyleminin seçimle birlikte sona erdiğine işaret ederek, protokol çalışmalarının ne üzerinden yapıldığını bilemediğini belirtti.

Belediyelerle ilgili yapılanları da eleştiren Erhürman, bu konudaki çalışmalarla ilgili hiçbir bilgileri olmadığını kaydetti.

Sunuşların ardından Meclis Genel Kurulu gündemine 16 güncel konuşmayla devam ediyor.