Hastane saldırısının simge annesi bebeğiyle can verdi

Kadın, başka bir hastaneye kaldırıldı. Cerrah Timur Marin kadının durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Doktorlar bebeği sezaryen ile doğurttu, ancak bebek yaşam belirtisi göstermedi.

“Beni şimdi öldürün!”

Bebeğini kaybettiğini anlayan kadın, sağlık görevlilerine “Beni şimdi öldürün!” diye bağırdı.

Anneyi yaşatmak için uğraşan sağlık görevlileri bu çabanın^da sonuç vermediğini söyleyerek anne ve bebeğinin öldüğünü açıkladı.