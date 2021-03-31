Meclis KIB-TEK Araştırma Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, “KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” bugün Komite başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 10.30’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, hazırlayacağı taslak raporuna yönelik bilgilerin genel değerlendirmesini gerçekleştirdi.

Toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ve üyeler, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner yanında önerge sahibi olarak; Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da katıldı, görüş ve önerilerini aktardı.

Komitenin raporla ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edeceği bildirildi.