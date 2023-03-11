Meclis heyeti Bahreyn’de Güney Kıbrıs vekilleri ile toplantıda bir araya geldi

Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı (PAB) çerçevesinde Bahreyn’de bulunan Cumhuriyet Meclisi heyeti, PAB’ın düzenlediği organizasyonla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis’ine mensup milletvekilleri ile toplantıda bir araya geldi.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, toplantı, Başkent Manama’daki Sühail Merkezinde gerçekleşti.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki heyette Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Asım Akansoy, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Talip Atalay yer alıyor. Toplantıda KKTC’nin Bahreyn Temsilcisi Umut Koldaş da hazır bulundu.

Güney Kıbrıs Meclisinden ise toplantıya milletvekilleri Alexandra Attalides, Christiana Erotokritou ve Marinos Mousiouttas katıldı. PAB adına Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu tarafından organize edilen toplantı, Belçika Milletvekili Samuel Cogolati, İtalya Milletvekili Lia Quartapelle ve İsviçre Milletvekili Laurent Wehrli’nin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Adanın kuzeyi ve güneyindeki milletvekillerinin görüşlerini aktardığı toplantıda Kıbrıs konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu, iklim değişikliği ve doğal afetler konusunda iş birliği ve birlikte hareket edilmesi ve bu görüşmeleri Kıbrıs’ta da sürdürme konusunda ortak görüşler ortaya konulduğu belirtildi.