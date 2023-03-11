Bağımsızlık Yolu’ndan öğrencilerin KÜKOM ve üniversite dersliklerine yerleştirilmesi çağrısı

Bağımsızlık Yolu, dayanıklılığı tespit edilmemiş okullardaki çocukların eğitimlerine Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’ne (KÜKOM) veya Gazimağusa’daki üniversite dersliklerinde devam edilmesi çağrısında bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Çocuklarımızın çadır yerine dayanıklılığı tespit edilmiş diğer okul binalarına, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’ne (KÜKOM) veya Mağusa’daki üniversite dersliklerine yerleştirilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Gazimağusa Belediyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri ve Kıbrıs Batı Üniversitesi yönetimlerini göreve çağırıyoruz” denildi.

Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinleri ve Anıt Çarşısının boşaltılması çağrısı ile apartman sakinleri ve çarşı işletmecilerinin de mağdur edildiği kaydedilen açıklamada, “Bu insanlardan, belediyeden giden ihbar üzerine evlerini ve iş yerlerini hemen terk etmeleri beklenmektedir. Ancak kendilerine hiçbir alternatif sunulmamaktadır” denildi.

Hükümetlere de eleştiri yapılan açıklamada “Bina kontrol ve dayanıklılığına karşı yıllardır hiçbir tedbir ve önlem almayan hükümetler, deprem gündeme geldiği zaman kriz yönetimini de becerememektedir” denildi.

Açıklamada yeni okula kaynak ve mağduriyetlerin telafisi için AKSA Elektrik Santralinin kamulaştırılması, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi inşasından vazgeçilmesi ve ultra zenginler için servet vergisi getirilmesi çağrısı yapıldı.