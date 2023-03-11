Aydınköy’de uyuşturucu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Aydınköy’de uyuşturucu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Aydınköy’de uyuşturucu

 Aydınköy’de uyuşturucu madde tasarrufundan 23 yaşında bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün gece Aydınköy’de, isminin baş harfleri M.G.(E-23) olan kişinin kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 25 gram tütün ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.


 -Hırsızlık

 Gönyeli’de elektronik eşya satan bir işletmeden şubatta bin 100 TL değerinde taşınabilir şarj cihazı çaldığı gerekçesiyle, meselede zanlı olarak görülen isminin baş harfleri E.K.(E-33) olan bir kişi tutuklandı.

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Tags:Aydınköy’de uyuşturucu madde tasarrufu
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