Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Kasım 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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cumhuriyet meclisi

Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.

Komitedeki bütçe görüşmeleri nedeniyle haftada iki olan toplantılarını bire indiren Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantısının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.


Hem yasama hem de denetim gündemiyle yapılması kararı alınan yarınki toplantıda, görüşülecek tasarı veya öneri olmadığı için sunuşların ardından güncel konuşmalara geçilecek. Toplantı sorular bölümüyle tamamlanacak.

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Tags:Meclis
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