Meclis Genel Kurulu tasarı ve önerileri onaylayarak bugünkü çalışmalarını tamamladı

Meclis Genel Kurulu’nda, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi ile Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

Güven oylamasının ardından gündemindeki tasarı ve önerileri ele alan Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı görüşüldü.

Komite Başkanı Menteş Gündüz yasa tasarısıyla ilgili raporu okudu.

ROGERS

HP Milletvekili Jale Refik Rogers söz alarak, bu yasanın 2009’lu yıllardan beri beklediğini ve bugüne kadar kan bankalarının yasal zeminleri olmadan çalışmalarını sürdürdüğünü, bu yasanın geçmesinin olumlu olduğunu kaydetti.

Yasanın çalışmalarına etkilerini ve şartlarını belirten Rogers, yasanın işlevsel olabilmesi için 11 tane tüzük yapılaması gerektiğini dile getirerek, bu konunun göz ardı edilmeden tüzüklerinin de ivedilikle geçirilmesi gerektiğini belirtti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yasanın çok uzun süre beklediğini anımsatarak, bu yasanın geçirilmesinin sağlığa verilebilecek iyi bir hizmet olduğunu kaydetti.

Bu dönemi değerlendirmek gerektiğini dile getiren Pilli, sağlıkta geçmesi gereken çok yasaları olduğunu ve bu yasların insan sağlığına hizmet edecek yasalar olduğunu ve önlerindeki iki aylık sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı’nın maddelerinin yan başlıkları okundu ve bütünü oy birliğiyle kabul edildi.

EMEKLİLİK (DEĞİŞİKLİK NO:2) YASA ÖNERİSİ OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ

Genel Kurul’da daha sonra Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi’nin görüşülmesine geçildi.

Komite Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fikri Toros raporu okudu.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, yasanın önemine dikkat çekerek, komitede çalışan herkese teşekkür etti.

Daha sonra yasa önerisi oylandı ve önerinin bütünü oy birliğiyle kabul edildi.

VASİYETNAMELER VE VERASET (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Meclis’te daha sonra Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün öneriyle ilgili komite raporunu okumasının ardından önerinin maddelerinin yan başlıkları okundu ve geneli de oy birliğiyle geçti.

EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLAR YASA ÖNERİSİ

Meclis’te bugün son olarak Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ün raporu okumasından sonra

bu yasa ile çocuğun soyadı gibi önemli konuların düzenlendiğini dile getirdi ve komite çalışmalarına katkı koyanlara teşekkür etti.

DERYA

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, İngiliz koloni döneminden kalma bir yasa nedeniyle, evlilik dışı çocuklarla ilgili sorunlar yaşandığını anlattı.

Evlilik dışında doğan çocuklar için yapılan düzenlemelerde emeği geçen herkese ve Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’ya teşekkür eden Derya, bundan sonra evlilik dışında doğan çocukların da, evlilik içinde doğan çocuk gibi tüm haklara sahip olacağını söyledi.

Yasanın, kapatılmış terekeleri etkileyemeyeceğini söyleyen Derya, çocuğun meşru menfaatlerinin her şeyin üstünde olduğunu, haklarını arayabileceklerini belirterek, düzenleme hakkında bilgi verdi.

Yasaların geçirildiğini fakat yürütme ile ilgili konuların önemli olduğuna dikkat çeken Derya, yasaların uygulanması için mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

BAYBARS

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da söz alarak, yasanın çağdaş standartlara kavuşmasının önemine dikkat çekerek, yürürlükteki yasanın evlilik dışı çocuklara, evlilik içi doğan çocuklarla aynı hakları vermediğini söyledi.

Bu yasa ile çocuk ayrımının ortadan kalktığını dile getiren Baybars, komite çalışmalarına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yasa önerisi oy birliğiyle kabul edildi ve Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı.

Danışma Kurulu kararı gereği, pazartesi 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı olması ve Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de komitede bütçe görüşmeleri yapılacağı için Meclis’in bir sonraki birleşimi 22 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.