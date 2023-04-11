Meclis Genel Kurulu tamamlandı: Bir sonraki toplantı 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

-Hamzaoğulları

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “O Meşhur Karpaz Hastanesi ve Atanmış Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı. Hamzaoğulları, konu başlığına rağmen ilgili bakanın Meclis Genel Kurulu’nda olmadığını dile getirerek, konuşmasına başladı.

Kesintilerle ilgili yasa konusunda acelenin ne olduğunu soran Hamzaoğulları, “Bir şey yapmak ister misiniz yoksa yapar gibi mi gözükmek istersiniz? Bana göre iyi niyetli değilsiniz” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın kesintilerle ilgili yasayı geri gönderdiğine değinen Hamzaoğulları, “Bu yasaları geçirmeye çalışırken aceleniz nedir?” sorusunu yineledi.

Karpaz Hastanesi konusuna değinen Hamzaoğulları, “Laf çok… Külliye tam gaz devam eder” eleştirisinde bulundu. Deprem esnasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çökerse, yaralananların nereye konulacağını sorgulayan Hamzaoğulları, devlet anlayışında hareket edilmediğini kaydetti.

10 yıldan beridir Karpaz’ın hastane ihtiyacı olduğunu dile getirdiğini belirten Biray Hamzaoğulları, “Karpaz Hastanesi diye bir şey hayal ürünü olarak devam edecektir” diyerek, ancak CTP uzun süreli hükümete gelirse bunun yapılacağını söyledi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ise eleştirilere yanıt verdi. Elektrik konusunda Taçoy, “Üretimde yüzde 50 bandını kurum korusun, iletimde ise yüzde 100’ü kaybetmemek için yatırıma devam etsin” dedi.

Depreme yönelik kesintilerle ilgili yasaya değinen Bakan Taçoy, Meclis’in bunu rahatlıkla çözebilecek kapasitede olduğunu kaydetti. Gözlemlerine göre mazeret üretildiğini ifade eden Taçoy, “Vermeye gönlümüz olsa hiçbir şekilde bundan imtina etmeyiz” diyerek, bunu salondaki muhalifler için söylediğini kaydetti. “Vermeye niyetimiz olsa bir yolunu bulup vereceğiz” diyen Taçoy, “Anayasa, baba yasa” denilerek, bunun yokuşa sürüldüğünü söyledi. Bu sırada muhalefet vekilleri Taçoy’a tepki gösterdi. Bakan Taçoy ise, “Sizin niyetiniz vermemek üzerinedir” dedi.

“Külliye kimin parasıdır? Sizin paranızdır?” diye soran Taçoy, buradaki paranın KKTC’nin parası olmadığını ve bunun hediye edildiğini kaydetti. Bugünkü hükümetin bu hediyeyi kabul ettiğini ifade eden Taçoy, “Bizimle ne alakası var? İhalesi bile sende yapılmayan bir şeyden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Acelecilik” eleştirisine de cevap veren Taçoy, “Unutulmadan, taze iken bu işler olur…” diyerek, 5 haftadır bunu yapamamanın üzüntüsünü ve rahatsızlığını, hem görev şehidi yasası hem de kesintilerle ilgili hissettiğini belirtti.

Hastane konusunda ise Bakan Taçoy, rekabet koşulları oluşturulmazsa, genel sağlık sigortası gibi sigorta sistemleri getirilmezse sağlıkta bir adım ileri gidilemeyeceğini ifade etti ve konunun sadece binayla ilgili olmadığını kaydetti.

İskele bölgesinin nüfusunun arttığına işaret eden Taçoy, “İnsan gücünün olmadığı yerde istediğin kadar lüks hastane yap. Ne hizmet vereceğini bilemem” diye konuştu. “Hayali konuşmalara karnımız tok” diyen Taçoy, bu işlere hep birlikte çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Genel Kurul tamamlandı. Bir sonraki toplantı 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak.