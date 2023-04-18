Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı

Güncel konuşmaların yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul’da söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda yaptığı konuşmasında, ekonominin planlanmasının ülkenin en elzem ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Uluçay, ülkeyi yönetenlerin ülkenin kısa ve uzun vadeli gelişimini yönlendirmesi ve yönetebilmesi gerektiğini kaydetti.

Emlak ve üniversiteler, iş gücü piyasalarını sıkıntıya sokan sanal paralar konusuna da değinen Uluçay, yapılan alışverişlerin ülke ekonomisine nasıl yansıyacağı, bunun vergilendirilmesinin nasıl yapılacağı ve kamuya nasıl yansıyacağı konularının acilen ele alınması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık iki haftadır yaşanan enerji tartışmalarına işaret eden Uluçay, enerji konusunda yaşanan sıkıntıların bir fırsata dönüştürülmesi için çalışmalar yapılarak, ülkenin kısa ve orta vadeli enerji ihtiyacının karşılanması, enerjide yol haritasının ortaya konulabilmesi için girişimler yapılması gerektiğini söyledi. Uluçay, yol haritasının ortaya konulabilmesi için önlerinde duran fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yakın gelecekte enflasyon konusunda yaşanabilecek sıkıntılara da işaret eden Uluçay, enerjide bir yol haritası ortaya konarken, enerjide de bir yol haritası oluşturulması gerektiğini kaydetti.

TC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ardından daha ciddi ekonomik sıkıntıların yaşanmasının beklendiğini, Türk Lirası kullanımı nedeniyle KKTC’nin de bundan etkileneceğini belirten Uluçay, o sebeple bu konuda yapılacakların iyi değerlendirilip, planlanması gerektiğini kaydetti.

Uluçay, kapıların açılması konusunda görüşmeciler arasında sıkı bir diyalog olduğuna dikkat çekerek, yeni kapıların yakın zamanda açılacağı öngörülerek, bu dönemde yatırımların hangi alanlara dönmesi konusunda çalışma yapılmasının da ekonominin geliştirilebilmesi açısından bir fırsat olduğunu söyledi.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “son siyasi gelişmeler” konusunda yaptığı güncel konuşmada, herkesin ekonominin kötüye gittiğini söylediğini belirterek, stabil para birimine geçilmesi konusunu çok uzun zaman önce gündeme getirdiklerini kaydetti.

TL kullanımından dolayı ülke insanın yaralandığını vurgulayan Hamzaoğulları, stabil para birimine geçilmesi için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Hamzaoğulları, halkın alım gücünün acilen düzeltilmesi gerektiğini ifade ederek, toplum için mücadele edilmesi gerektiğine inanç belirtti.

Bitcoinle alış veriş yapılması konusunda da değinen Hamzaoğulları, bu konuda nasıl bir vergilendirme yapıldığını sordu. Otobüsçülerin yaklaşık 80 gündür ödenemediğini kaydeden Biray Hamzaoğulları, ekonominin ve ülkenin yönetilemediğini kaydetti. Hamzaoğulları, erken seçim çağrısı da yaptı.

Töre

Hamzaoğulları’nın ardında söz alan Meclis Başkanı Zorlu Töre, KKTC’de yaşayan birçok TC uyruklu insan olduğunu, bu insanların bazı sıkıntılar yaşadığını ve TC’nin yürüttüğü birçok proje bulunduğunu kaydetti.

TC’nin projeleri konusunda birtakım eleştiriler yapıldığını, bu eleştirileri herkesin yorumlama hakkı olduğunu söyleyen Töre, bunun bir demokratik hak olduğunu söyledi.

KKTC’de şu anda ikamet izni bulunmayan, vatandaş olmayan birçok depremzede bulunduğunu, vatandaşları ziyaret etmek, geziler düzenleyip, dertlerini dinlemenin herkesin vatandaşlık görevleri olduğuna işaret eden Töre, bir süredir bu sebeple geziler düzenlediklerini, ancak kimseye, kime oy vereceğini söylemediklerini kaydetti.

Bu sırada Meclis Başkanı Töre ve CTP Milletvekili Erkut Şahali arasında sözlü tartışma yaşandı.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, 45 gündür taşımacıların ödenmediği iddialarına cevaben yaptığı konuşmada, bugüne kadar bakanlığına ulaştırılan tüm ödeme emirlerinin geciktirilmeksizin yapıldığını, taşımacılık sektörü için ilgili bakanlıktan en son 10 gün önce ödeme emri gediğini, bunun ödemesinin de 15 Nisan Cuma günü yapıldığını kaydetti.

Bakan Şan, ilgili bakanlıktan bir de bugün ödeme emri geldiğini, onun da işlemleri tamamlandıktan sonra ödemenin bekletilmeden yapılacağını söyledi.

Meclis Genel Kurulu konuşmaların tamamlanmasının ardından bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis’in bir sonraki birleşimi 24 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.