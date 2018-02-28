Meclis Bütçesi oy birliğiyle onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda 28 milyon 770 bin 400 TL olarak öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesini oy birliğiyle onayladı.

Bütçe görüşmelerinin ilk gününde, sunuş konuşmaları ve genel görüşmenin ardından ilk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesini ele alan komite, ikinci olarak da Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüştü.

ULUÇAY: “YASAMA ODAKLI ÇALIŞMALARI BAŞARMAK İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIZ”

Meclis bütçesi görüşülürken ilk sözü alan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, yasama faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için kararlı olduklarını ve yasama odaklı hedeflenen çalışmaları başarmak için çaba harcayacaklarını söyledi.

Son dönemde yoğunlaşan dış ilişkilerle ilgili faaliyetler hakkında da bilgi veren Uluçay, gerekli organizasyonları daha da fazlalaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Uluçay, Meclis’te yer alan 6 siyasi partinin çalışmalarını en etkin şekilde yürütmesini sağlayarak, halkın beklediği yasal düzenlemeleri en etkili şekilde hayata geçirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Geçmiş dönemde Meclis adına yapılan düzenlemeleri de anlatan Uluçay, şeref salonu ve genel kurul salonunun yenilerek daha rasyonel bir şekli getirildiğini hatırlattı. Uluçay, geçen dönem başlayan komite salonlarının tadilinin de devam edeceğini belirtti.

Uluçay, saptanan bir takım eksikliklerin, ihtiyaç halinde Maliye Bakanlığı’nın yardımlarıyla giderilebileceğini söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’te park yeri gibi bazı eksiklikleri ve tadilat gerektiren noktaları da sıraladı ve bunları gidermeyi planladıklarını anlattı.

Uluçay, önceki dönemde yapılanlar için de teşekkür etti.

TATAR: “MECLİS İÇİNDE YAŞANAN KAVGALAR HERKESİ YIPRATTI”

UBP Milletvekilli ve Komite Başkan Vekili Ersin Tatar, yenilenen seçim sistemiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, Meclis içinde yaşanan kavgaların da herkesi yıprattığını söyledi.

Meclis binasıyla ilgili çeşitli sıkıntılar olduğunu dile getiren Tatar, sadece bugünü değil 30 yıl sonrasının da düşünülmesi gerektiğini devletlerin uzun vadeli karar aldığını kaydetti.

“ANGOLEMLİ’NİN BURADA BULUNMAMASI BENİ ÜZDÜ”

Hüseyin Angolemli’nin bütçe toplantısında bulunmamasının da kendisini üzdüğünü kaydeden Tatar, Angolemli’nin Meclis Başkanı olamamasına da değindi.

Hukuk Komitesi kurulmasının gerekliliğine de işaret eden Tatar, tüm reform çalışmalarının ve bekleyen yasaların güçlü hukukçulara duyulan ihtiyacı ortaya çıkardığını belirtti.

AMCAOĞLU: “MECLİS’İN KORUNMASI İÇİN BÜTÇE AYRILMALI”

UBP Milletvekilli Olgun Amcaoğlu, Meclis çatısı altında çalışanların çağdaş şekilde korunması için gerekenin yapılmadığını ifade ederek, ne kadar sıra dışı olayların yaşandığını herkesin bildiğini söyledi.

Amcaoğlu, Meclis’in korunması için bütçe ayrılmasını önerdi.

TAÇOY MECLİS’İN PERSONEL EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bütçe Komitesi Üyesi, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis’te çalışmanın meşakkatli bir iş ve özveri gerektiğine işaret ederek, farklı çalışmalar için personelin yetersiz olduğunu dile getirdi.

Taçoy, bu konunun her yıl bütçe döneminde gündeme geldiğini ancak hiçbir çözüme kavuşturulmadığını anlatarak, Meclis’in personel eksikliğine dikkat çekti.

Bütçe içerisinde personel konusunda ayrımcılıklar yapıldığını savunan Taçoy, Meclis çalışmalarının da arzulanan düzeyde verimli yapılamadığını anlattı.

Taçoy, vekillerin yasa değişiklikleri konusunda yeterince çalışma yapıp yapmadığını da sorgulayarak, dünyanın birçok yerinde vekillerin bireysel çalışmaları için yardımcıları olduğunu söyledi.

Taçoy, vekillerin daha verimli ve aktif çalışmasını sağlayacak yasalar ve verilecek cezalar olması gerektiğini de belirtti.

Taçoy, Meclis binasının, bulunduğu bölgeden farklı bir yere taşınmasına da karşı olduğunu belirterek “Meclis binası dünyanın her yerinde olduğu gibi merkezde olmalıdır” dedi.

Elektronik imzanın hâlâ Meclis’te kullanılmamasının da bir ayıp olduğuna işaret eden Taçoy, Meclis kütüphanesinin de daha iyi ve modern hale getirilmesinin gerekliliğini anlattı.

Taçoy, Meclis’in ülkenin aynası olduğunu ve düzenin de özlenen ve arzulanan düzeyde olmasını istedi.

BEROVA: “TADİLATLAR MAKYAJDAN ÖTE GİDEMEZ”

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, bütçe görüşmelerinin yapıldığı salonun bile işlevsel olmadığını ve yapılan tadilatların makyajdan öteye gidemeyeceğini ifade etti.

Meclis binasında bir an önce verimli çalışılabilecek bir ortam yaratılması gerektiğini kaydederek, TC’yle de yapılan görüşmelerden mali sorun yaşanmayacağını bildiğini söyledi.

Berova, Meclis binası için bir an önce çalışmaya başlanmasını istedi.

GÜNDÜZ: “DAMA ÇIKILIP BAYRAK AÇILMASI EKSİKLİKLERE ÖRNEK”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz ise, Meclis binasının eksikliklerini sıralayarak, Meclis’in damına çıkılarak bayrak açılmasının da bu eksikliklere güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Gündüz, Meclis’in iç güvenliğinin de yeterli olmadığını söyleyerek “60’lı yıllardan kalma ‘gardaşcığım mantığıyla’ güvenlik sağlanamaz” dedi.

Meclis Başkanı’nın odasının tek kapısı olmasını da eleştiren Gündüz, komite odalarında yapılan tadilatlarla ilgili de şikayetlerini dile getirdi.

Gündüz, vekillerin ve hizmet edenlerin şartları ne kadar iyi olursa verecekleri hizmetin de o oranda iyi olacağını kaydetti.

ULUÇAY: “MECLİS’İN MERKEZDE KALMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay bir kez daha söz alarak, binanın taşınması noktasında çoğunluğun merkezde kalınması yönünde görüş belirttiğini ve bu yönde çalışma yapacaklarını belirtti.

“İZLEYİCİ SAYISI KOLTUK SAYISIYLA SINIRLANACAK”

Uluçay, güvenlik konusunda yapılan bir çalışma olduğunu ve bunun bütçeye de alındığını açıklayarak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Genel Kurul’daki izleyicileri de koltuk sayısıyla sınırlayacaklarını dile getiren Uluçay, bunun Polis Müdürlüğü’yle birlikte alınan bir karar olduğunu söyledi.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından teknik düzenlemelere ve elektronik imza çalışmalarına ivedilikle başlayacaklarını kaydeden Uluçay, acı tecrübelerin bir kez daha yaşanmaması için gereken adımların da atılmaya başlandığını belirtti.

Uluçay, herkesin birlikte hizmet verdiği bu çatının daha iyi noktalara taşınması için işbirliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meclisi’nin 28 milyon 770 bin 400 TL olarak öngörülen bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Başbakanlık bütçesi görüşülmeye başlandı.