Çeler: Asgari ücret yakında belirlenecek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan (KTTO) bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e nezaket ziyaretinde bulunarak, görevinde başarı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz ziyarette yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin büyümesi için çok çaba harcanması gerektiğini belirtti ve büyüyen ekonomiyle refah ve istihdamın da artacağını söyledi.

Deniz, refah ve istihdam arttığı zaman çalışma koşullarının otomatik olarak iyileşeceğini belirterek “Bu yüzden iş yapabilirliğin, yatırımın önünün açılması, genç girişimcilerin bu dönemde teşvik edilmesi ve işin önündeki engellerin kaldırılması ile ekonominin büyütülmesi gerektiği inancındayız” dedi.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ise Ticaret Odası’nın ülkeye verdiği ekonomik katkının büyük olduğunu kaydetti ve bakanlık olarak birlikte çalışmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çeler “Alanınızdaki geniş taban içinde çalışan emekçilerin hakları da korunmak suretiyle, insani koşullarda çalışmaları, yasal haklarının uygulanması, ödeneklerinin verilmesi göz ardı edilmediği sürece sizlerle ilgili olacak tüm açılımlara destek olacağız” dedi.

“ASGARİ ÜCRET YAKINDA BELİRLENECEK”

Asgari ücretin yakın zamanda belirleneceğini belirten Çeler, bugün itibarıyla yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kimlerin yer alacağının çağrısının Bakanlık tarafından yapıldığını, Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasının ardından komisyonun göreve başlayacağını söyledi.