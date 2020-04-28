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Meclis bugün toplanacak

28 Nisan 2020

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Covid – 19 Salgınının Yarattığı Koşullar ve Ekonomik Durum gündemiyle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak genel kurul toplantısı saat 11.00’de başlayacak.

Uluçay, Covid-19 ile ilgili süreç başladığından beri, Meclis bünyesinde bir takım hijyen kuralları aldıklarını ve bu çerçevede 19 Mart ve 21 Nisan’da iki oturum gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu çerçevede gerek milletvekili gerekse Meclis’te çalışan personelin sağlığının güvende olmasını bilmek adına bir süre önce test yapma kararı aldıklarını ve bu kararı Sağlık Bakanlığı’na bildirdiklerini ifade etti.

Meclis faaliyetlerini sürdürürken herkesin sağlık konusunda tedbirli olduğunu bilmenin önemine işaret eden Uluçay, Meclis’in yarınki birleşiminde de önceki oturumlarda olduğu gibi sosyal mesafe korunarak oturma düzeninin devam edeceğini, hijyen şartlarının uygulanacağını söyledi.

Oturuma görevliler haricinde dışarıdan ziyaretçi ve basın mensubu alınmayacağını belirten Uluçay, ilgili basın görsellerinin Meclis Basın Bürosu tarafından sağlanacağını ve Meclis birleşiminin BRT ekranlarından ve meclis sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlanacağını hatırlattı.



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