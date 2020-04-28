Çocuklarda korkutan hastalık

İtalyan ve İngiliz sağlık uzmanları son dönemde ağır enflamasyon şikayetiyle hastanelere getirilen çocuklarda Kovid-19 ilişkisini araştırıyor.

Özellikle İtalya’nın kuzey bölgelerinde ve İngiltere’de yüksek ateş ve damar sertliği şikayetiyle hastanelere gelen 9 yaş altı çocukların sayısında sıra dışı artış gözleniyor.

Avrupa’da salgından en fazla etkilenen ülke olan İtalya’da doktorlar, Kawasaki olarak bilinen ve daha çok el, dil ve gözlerin kırmızılaşmasıyla sonuçlanan, bazı vakalarda kalp damarlarının genişlemesine neden olabilen çocuk hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu rapor etti.

Aynı vakaların İngiltere’de de görüldüğünü belirten İngiliz Sağlık Bakanı, durumun ‘çok kaygı verici’ olduğunu ve uzmanların söz konusu gelişmeyi daha yakından izlemeye başladığını söyledi.

İtalya’nın Bergamo kasabasında son bir ay içerisinde damar enflamasyonu ile 20 çocuğun muayene edildiği bilgisini paylaşan yetkililer bu sayının, normalde bir yıl içinde görülen sayının 6 katı olduğuna dikkat çekti.

İtalya ve İngiltere dışında, İspanya’nın Madrid ve Portekiz’in Lizbon kentlerinde de benzer çocuk vakalarında artış olduğu gözlemlendi.