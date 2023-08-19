Meclis Başkanı Töre, Pile ve Yiğitler köylerini ziyaret etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ağustos 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meclis Başkanı Töre, Pile ve Yiğitler köylerini ziyaret etti

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Pile ve Yiğitler köylerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde açıklamalarda bulunan Başkan Töre, Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne giden yolun onarılarak genişletilmesi projesinin hafta sonu olması nedeniyle yavaş olarak ilerlemesine rağmen devam ettiğini ve an kısa sürede bitirileceğini söyledi.


Yolun sınır bölgelerinde yaşayan Kıbrıslı Türkler yanı sıra Kıbrıslı Rumların da büyük faydasına olacağına değinen Töre, yapılacak yeni yolun İngiliz üsleri ve Rum topraklarına temas etmeyerek geçişlerde İngiliz askerinin yaptığı kontrol olmadan büyük faydalar getireceğin kaydetti.

Yol ile ilgili gerek Birleşmiş Milletler gerek ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iddialarının tamamen asılsız ve maksatlı olduğuna değinen Başkan Töre, bölge halkının yolun yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti gözlemlediklerini ifade etti.

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Tags:Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu TörePile ve Yiğitler köyleri
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