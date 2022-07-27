Meclis Araştırma Komitesi, yangın bölgesini yerinde inceledi

Mersinlik bölgesinde 21 Haziran’da çıkan orman yangınını araştırmak üzere kurulan Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi, çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplanarak, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ile birlikte yangın bölgesini yerinde inceledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yangın bölgesine gerçekleştirilen ziyarette İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Orman Dairesi Kantara Bölge Şefi ve Orman Dairesi’nden mühendisler, komiteye yangının çıkışı, yayılması ve söndürme çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Komite’nin yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından komite üyesi milletvekilleri açıklamalarda bulundular.

– Berova: “Bulguları bir raporla ortaya koyarak Genel Kurul’a sevk edeceğiz”

Komite Başkanı UBP Milletvekili Berova konuşmasında, Komite olarak amaçlarının yangının çıkış nedenlerini araştırmak ve sonrasındaki müdahale süreçlerini tespit ederek ormanları korumak amacıyla nelerin yapılabileceğini ortaya koymak olduğunu belirtti. Komitenin gelecek haftalarda da çalışmalarına devam ederek konunun detaylı bir şekilde tartışılacağını belirten Berova, bulgularını bir raporla ortaya koyarak Genel Kurul’a sevk edeceklerini belirtti.

– Şahali: “Komite, yaşanması muhtemel yangınlara karşı daha hazır olabilmek ve daha esaslı müdahalelerde bulunarak kayıpları minimize edebilmek açısından kritik bir görev üstlendi”

Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclisi Araştırma Komitesi’nin bundan sonra yaşanması muhtemel yangınlara karşı daha hazırlıklı olabilmek ve daha esaslı müdahalelerde bulunarak kayıpları minimize edebilmek açısından kritik bir görev üstlendiğini belirtti. Şahali, “En önemli gördüğüm husus, gerek yangına hazırlıklı olma, gerek yangın söndürme çalışmalarının sevk ve idaresi bağlamında, gerekse de yangın hasarının maksimum düzeyde ve minimum zamanda ortadan kaldırılması bağlamında ortaya koyacağımız çalışma yol gösterici olmalıdır” diye konuştu.

Şahali, komitenin hazırlayacağı raporla ilgili olarak “Ümit ederim ki hem yangının çıkış nedenleri hem de bu nedenlerin arasında zafiyet olup olmadığı, söndürme sürecinde yeterli bir çalışma olup olmadığı ortaya çıkarılır ve bundan sonraki süreçte çok daha yol daha gösterici etkileri olur” dedi.

– Karanfil: “Böylesi faciaların yaşanmaması adına yerinde tespitler yapıp mevcut yapının ilerde düzelmesine ne katkı koyabileceğimizi tartışacağız”

Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil, bölgenin eskiye dönmesinin uzun bir zaman alacağını; ancak bir yerden başlamak gerektiğini ifade ederek, “Böylesi faciaların yaşanmaması adına yerinde tespitler yapıp mevcut yapının ilerde düzelmesine ne katkı koyabileceğimizi tartışacağız. Cumhuriyet Meclisi’nde gerek iktidar gerek muhalefet aynı hassasiyettedir. Çünkü ormanlarımız ülkenin ve geleceğimizin bekasıdır” dedi.

– Çolakoğlu: “Ümit ederim toplum olarak dersler alırız. Bizler de vatandaşlar olarak kendi sorumluluğumuzu biliriz”

Komite’nin CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da, yangın bölgesinde gördükleriyle ilgili olarak bölgenin geçmişte büyük emeklerle yeşillendirildiğini, büyük bir değerin yok olduğunu belirterek “Ümit ederim toplum olarak dersler alırız. Bizler de vatandaşlar olarak kendi sorumluluğumuzu biliriz. Yol kenarında kuru otlar var, sigaralarımızı dışarı atmaz ve yangınlara neden olmayız. Hem vatandaşın hem devletin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bunları da yerine getirmemiz gerekir” dedi.

– Küçük: “Önceliğimiz çocuklarımıza yeşil bir orman bırakmak”

Komite’nin diğer üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ise komite olarak üzerlerine düşen sorumlulukların farkında olduklarını belirterek, bu bilinçle hareket ettiklerini aktardı. Küçük, “Yangınların çıkmaması adına seferber olacağız. Gerek yasa gerekse de alınması gereken tedbirler anlamında komitemiz önemli tespitler yapacaktır” diye konuşarak “Önceliğimiz çocuklarımıza yeşil bir orman bırakmak” vurgusu yaptı.

– Toroslu:

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ise diğer ilgili birimlerle birlikte yangın boyunca yaşadıklarını komiteye aktardıklarını belirtti. Toroslu, “Komite’nin bize soracağı her türlü soruya hazırız. Bundan sonra da sorulan sorulara en doğru şekilde cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Komite, konu hakkındaki araştırmalarına gelecek haftalarda gerçekleştireceği toplantılarında devam edecek.