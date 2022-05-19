MDP’den dünkü eylemde yer alan bazı pankartları beğenmedi

MDP Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer dünkü eylemde “Türkiye isgalcidir” diye pankart açanları kınadı.

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, dün yapılan bir eylemde açılan bazı pankartlara ilişkin eleştirilerde bulundu.

Sencer, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye işgalcidir” diye pankart açanları kınayarak, bu yapılanın hainlik olduğunu savundu. Sencer, “Türkiye olmasaydı, siz ya hiç olmayacaktınız ya da Eleni veya Nikoli olacaktınız” dedi.