Avustralya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin 29.3 km (18.21 mil) derinlikte olduğunu söyledi.

Avustralya ve Yeni Zelanda’da da depremin hissedildiği duyuruldu.

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.