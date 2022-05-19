Avustralya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu\u2019nun g\u00fcneybat\u0131s\u0131nda Yeni Zelanda ve Antarktika aras\u0131nda yer alan Macquarie Adas\u0131\u2019nda 7.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAmerika\u00a0Birle\u015fik Devletleri Jeolojik Ara\u015ft\u0131rmalar Kurumu (USGS), depremin 29.3 km (18.21 mil) derinlikte oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nAvustralya ve Yeni Zelanda\u2019da da depremin hissedildi\u011fi duyuruldu.\r\n\r\nReuters\u2019\u0131n son dakika olarak duyurdu\u011fu habere g\u00f6re depremin ard\u0131ndan tsunami uyar\u0131s\u0131 yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\nCan kayb\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131 ise hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n