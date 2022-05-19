Dünya

Avustralya açıklarında 7.3 büyüklüğünde deprem

19 Mayıs 2022
Avustralya macquire adası deprem







Pasifik Okyanusu’nun güneybatısında Yeni Zelanda ve Antarktika arasında yer alan Macquarie Adası’nda 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.






Etiketler
19 Mayıs 2022


Başa dön tuşu