MDP, Derya’ya disiplin cezası verilmesi gerektiğini iddia etti

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya’ya, 12 Şubat’taki Meclis Genel Kurul toplantısındaki tavrından dolayı disiplin cezası verilmesi gerektiğini iddia etti.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkan Yardımcısı, Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Zorlu Töre’ye yönelik kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek Doğuş Derya’yı kınadı ve müfteri olduğunu savundu.

Derya’yı farklı düşünceye ve fikre tahammül etmemekle suçlayan Büsküvütçü, “İlgili milletvekiline Meclis iç tüzüğü uyarınca gerekli cezanın ivedi bir şekilde verilmesini talep eder, takipçisi olacağımızı belirtiriz” dedi.

Büsküvütçü ayrıca, UBP Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin şikayetçi olmamasının da kabul edilemeyeceğini söyledi.