Öztekiner KHYD’ye kendi bestelerinin yer aldığı albümünden bağışladı

Op. Dr. Öztekin Öztekiner, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne (KHYD), “Bu Şarkım Senin Olsun Op. Dr. Öztekin Öztekiner Besteleri 3” adlı Türk Sanat Müziği albümünden bağışladı.



Öztekiner, Derneğe kendi besteleyip Peyman Uzun’un yorumladığı şarkıların yer aldığı albümden 60 adet bağışta bulundu.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail, yazılı açıklamasında, Öztekiner’in yardımının takdire şayan olduğunu kaydetti ve albümlerin satışından elde edilecek gelir ile 3 kanser hastasının yol harcırahının sağlanacağını belirtti.

Kocaismail, albümün 25 TL karşılığında, Dernekten temin edilebileceğini de ifade etti.