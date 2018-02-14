Bakan Çeler Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti. Bakan Çeler’e ziyaretinde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da eşlik etti.

Bakan Çeler yaptığı açıklamada sevgililer gününün kutlanmakta olduğuna işaret etti ve böylesi bir günde insanların çevrelerindeki herkese sevgi göstermesi gerektiğini belirtti.

Çeler “Ben de böyle bir günden yaşlılarımızı ziyaret ederek unutulmadıklarını onlara hissettirmek istedim” diye konuştu.Yapılması planlanan yeni huzurevine de değinen Bakan Çeler, Maliye Bakanı ile konuyu görüştüğünü ifade etti.

Zeki Çeler, ilgili sivil toplum örgütleri ile de istişare ederek en kısa sürede ihaleye çıkılacağını ve binanın süratli bir şekilde tamamlanacağını belirtti.