Yaşam

Maymunlar, turistler olmayınca Bali’de evleri yağmaladı

4 Eylül 2021
maymunlar





Endonezya’nın turizm şehri Bali’nin corona virüs salgını nedeniyle daha az yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi maymunları aç bıraktı. Turistlerin verdikleri muz ve kuruyemişlerle beslenen öfkeli maymunlar çevredeki köy evlerini yağmaladı.





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4 Eylül 2021


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