Maymun çiçeği İrlanda’da da görüldü
İrlanda’nın doğusunda ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.
İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresince (HSE) yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusunda ilk maymun çiçeği (monkeypox) vakası tespit edildi, virüsten etkilenen kişinin hastanede tutulmadı.
Şüpheli bir vakanın da araştırıldığı ve test sonuçlarının beklendiği aktarıldı.
Açıklamada, halk sağlığı risk değerlendirmesi yapıldığı ifade edilerek, virüs tespit edilen kişiyle temasta bulunanlara hastalanmaları durumunda ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi verildiği kaydedildi.
20’den fazla ülkeye yayıldı
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) da 7 Mayıs’tan bu yana İngiltere’de tespit edilen vaka sayısının 101’e, Birleşik Krallık genelindeki toplam sayının ise 106’ya yükseldiğini belirtti.
İlk olarak 6 Mayıs’ta İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü şimdiye kadar 20’den fazla ülkeye yayıldı.