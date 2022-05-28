Kripto para piyasası çöküşte

Kripto para piyasalarında düşüş devam ediyor.

Bitcoin ve Ethereum’da yüzde 50’den fazla değer kaybı var.

8 haftada piyasadan 1 trilyon dolardan fazla para silindi.

LUNA’nın değeri sıfırlandı

Kripto para piyasalarında LUNA’nın değerinin sıfırlanması koinlerde deprem etkisi yarattı.

Sabit koinlerdeki istikrarsızlık piyasanın geneline sıçradı.

Bitcoin 28 bin 800 dolar seviyelerine geriledi

2021 yılının kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin, mart sonunda 48 bin doların üzerini görse de üst üste 8 haftayı değer kaybıyla kapattı.

Geçen hafta 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelenen Bitcoin bu hafta 28 bin 800 dolar seviyelerine geriledi.

Ethereum 2 aydır düşüşte

Piyasalarda en yüksek ikinci değere sahip Ethereum da 2021 yılının kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, ardından düşüş trendine girmişti.

Ethereum da arka arkaya 8’inci haftayı kayıpla kapattı.

Geçen hafta bin 960 dolarda dengelenen Etherium bu hafta 1764 dolar seviyesine indi.