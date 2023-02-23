Maviş: Ertuğruloğlu nefret diliyle gündem değiştirmeye çalışıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Maviş: Ertuğruloğlu nefret diliyle gündem değiştirmeye çalışıyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu “nefret dili saçarak gündemi değiştirmeye çalışmakla” eleştirerek, "hamasi söylemlerine itibar edilmediğini" savundu. 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu “nefret dili saçarak gündemi değiştirmeye çalışmakla” eleştirerek, “hamasi söylemlerine itibar edilmediğini” savundu.

 


Sendika adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Burak Maviş, Makedonya’da göldeki tekne faciası sonucu 15 turist hayatını kaybedince Ulaştırma ve İletişim Bakanı’nın, Letonya’da alışveriş merkezindeki çatının çökmesiyle 54 kişi hayatını kaybedince başbakanın, Japonya’da okullara bir hata sonucu küflü pirinç gönderilince Tarım Bakanının, Kosta Rika’da 5 kişinin öldüğü köprü çökmesinden sonra ise Ulaştırma Bakanının istifa ettiğini hatırlattı.

 

Maviş açıklamasında “İstifa, siyasetin ahlaki sınırıdır” diyerek 14 milyon insanın etkilendiği, 42 bin kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’deki depremden sonra Türkiye’de bir kişinin bile istifa etmediğini belirtti.

 

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na yönelik eleştirilerde bulunan ve gündemi değiştirmeye çalışmakla suçlayan Maviş, söylemlerine itibar etmediklerini kaydetti.

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Tags:Burak MavişErtuğruloğluKTÖSnefret
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