Liderler, ara bölgede bir araya geldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Liderler, ara bölgede bir araya geldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığına yeni seçilen Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgedeki ikametgahında bir araya geldi.

İki liderin ilk kez bir araya geldiği “1+1″ formattaki gayriresmi buluşma, saat 11.15’te başladı.


Önce Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Stewart’ın ikametgahına geldi.

İki liderin ilk buluşmasını KKTC yanında, Kıbrıs Rum medyası ve uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri izliyor.

Kanadalı diplomat Stewart, gayriresmi buluşmanın hazırlığı kapsamında, dün Cumhurbaşkanı Tatar’ı, önceki gün ise Rum lider Hristodulidis’i ziyaret etmişti.

Gayriresmi buluşma, Güney’de yapılan Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık seçimlerini kazanan Hristodulidis’in resmen görevi devralmasının öncesinde yer alıyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:görüşmehristoduliskıbrısStewartTatar
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar