Mauritius’ta çevre felaketi büyüdü

MV Wakashio adl\u0131 petrol tankerinin Mauritius Adalar\u0131\u2019nda karaya oturmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan denize tonlarca petrol s\u0131zmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. Tankerin ikiye b\u00f6l\u00fcnmesiyle \u00e7evre felaketi daha da b\u00fcy\u00fcd\u00fc.\r\n\r\n\r\nHint Okyanusu'nun g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki Mauritius\u2019da 25 Temmuz\u2019da karaya oturan ve 4 bin ton petrol ta\u015f\u0131yan tanker ikiye b\u00f6l\u00fcnd\u00fc.\r\n\r\nMauritius Ba\u015fbakan\u0131 Pravind Jugnauth, yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmayla daha \u00f6nce s\u0131z\u0131nt\u0131y\u0131 durdurmay\u0131 ba\u015fard\u0131klar\u0131n\u0131, ancak tanker ikiye b\u00f6l\u00fcn\u00fcnce petrol kontrols\u00fcz bir \u015fekilde okyanusa yay\u0131lmaya devam etti\u011fini belirtti.\r\nMAUR\u0130T\u0130US H\u00dcK\u00dcMET\u0130 TAZM\u0130NAT TALEP EDECEK\r\nJapon band\u0131ral\u0131 tankerin i\u00e7inde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer taraf\u0131ndan bo\u015falt\u0131lmaya devam ediyordu.\r\n\r\nMauritius h\u00fck\u00fcmeti d\u00fcn gece yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, tanker sahibinden temizlik masraflar\u0131, hasarlar ve kazadan ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 etkilenen herkes i\u00e7in tazminat talep ettiklerini s\u00f6yledi. Ancak, Mauritius h\u00fck\u00fcmetinin sorumluluk kabul etmeyece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n