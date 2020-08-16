ÇevreDünya

Mauritius’ta çevre felaketi büyüdü

Karaya oturan tanker ikiye bölündü

16 Ağustos 2020
Mauritius

MV Wakashio adlı petrol tankerinin Mauritius Adaları’nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmaya başlamıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle çevre felaketi daha da büyüdü.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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