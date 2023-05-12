Matsi 20 gün aşmamak üzere cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) – Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranııla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlı Maria Livitzi Matsi’nin mahkeme huzuruna çıkarıldığını söyledi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Marıa Livitzi Matsi’nin, “Sahte Belge Düzenleme, Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranııla Kayıt Temini” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 10.05.2023 tarihinde saat 07.00 raddelerinde, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’na gelen GKRY’ de sakin Maria Livitzi Matsi’nin kullanımında bulunan KZA 022 plakalı Nıssan Juke marka aracı ile KKTC’ye giriş işlemi yaptığı esnada sistemde konu araca ait sigorta poliçesinin bulunmadığı tespit edilerek yapılan soruşturmada adı edilenin tasarrufunda 05 Aralık 2022 – 05 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan sahte olarak düzenlenmiş 86762 seri numaralı sigorta poliçesinin bulunduğu tespit edildiğini anlattı.

Polis, aynı tarihte zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve konu sahte sigorta poliçesinin emare zapt edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde konu araç ile KKTC’ye toplamda 22 kere giriş çıkış yaptığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının konu sigortayı Larnaka’da Andreas isimli bir kişiden temin ettiğini beyan ettiğini söyledi.

Şaban, GKRY’nde sakin zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, 20 gün aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.