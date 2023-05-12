Çukurovalı: Kazaların en aza indirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalı

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı, trafik kazaları konusunda açıklama yaparak, kazaların en aza indirilmesi için herkesi üzerine düşeni yapmaya, sürücüleri de trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Başkanı Raif Çukurovalı tarafından yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarının sayısının arttığına dikkat çekilerek, bireylerin ve trafikle ilgili birimlerin farkındalık düzeyinin yetersiz olduğu kaydedildi.

Trafik kazalarının artma nedenleri arasında “sürücülerin nezaket ve saygı eksikliği, sürüş becerileri, psikolojik sosyo-kültürel ve ekonomik nedenler, alkol, uyuşturucu ve aşırı hız eğilimi” gibi etkenlerin gösterildiği açıklamada, trafik konusunda ciddi çalışmalar yapılması ve kazaların en aza indirilmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı.

Trafik sorununun çözülmesi için acilen gerekli yatırımların yapılıp önlem alınması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Trafik kazaları sadece kazayı yapanlarla sınırlı olmadığından gerekli tedbirler alınmazsa hem kazaya karışanlar hem de çevrede bulunanlar olumsuz etkilenmeye, ülke ise ekonomik ve ekolojik açıdan zarar görmeye devam edecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında mevcut tedbirlerin yeterli olmadığı ve kazaların azaltılması için artık yeni tedbirlerin alınması zorunlu bir hal almıştır. Kazaların azaltılmasına yönelik kişiler yaya, yolcu ve sürücü olarak bireysel anlamda kendilerini yetiştirmeli. Trafik mevzuatı ve caydırıcı cezalar ise yeniden düzenlenmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sürücüler de trafik kurallarına uymaya ve diğer sürücülere karşı gerekli saygı ve nezaketi göstermeye çağrıldı.