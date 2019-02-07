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Masa tenisinde iki aday

7 Şubat 2019

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda bu ay sonunda gerçekleşecek olan yıllık olağan genel kurul öncesinde başkanlık seçimi için mevcut başkan Mustafa Bekiroğulları ile eski yönetim kurulu üyelerinden Bülent Oran aday oldu.

Mustafa Bekiroğulları, tamamlamak istediği hedefleri doğrultusunda bir dönem daha başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

Öte yandan federasyon başkanlığı için eski masa tenisi sporcularından ve iki dönem önce Bekiroğulları’nın başkanlığında aynı yönetimde çalışan Bülent Oran da başkanlık için Spor Dairesi Müdürlüğü’ne müracaatını yaptı.

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