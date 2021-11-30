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Masa tenisinde Akdeniz gençleri lider

30 Kasım 2021





Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ’nda Genç Erkekler Ligi hafta sonu oynanan maçlarla başladı.

Masa Tenisi Federasyonu lokalinde gerçekleşen karşılaşmalarda çekişmeli maçlar oynandı.



Ligde ilk 3 maç sonunda Akdeniz Spor Birliği 6 puan ve yenilgisiz olarak üçüncü ayağı lider tamamladı.



Alınan sonuçlar şöyle:

1.Ayak

Akdeniz SB – Dumlupınar: 3-0

Karşıyaka – Bekiroğulları MTAD: 0-3

Lefke Avrupa Üniversitesi – ARUCAD Anka: 0-3

2.Ayak

Akdeniz SB – Bekiroğulları MTAD: 3-2

Karşıyaka – ARUCAD Anka: 3-0

Lefke Avrupa Üniversitesi- Dumlupınar: 3-2

3.Ayak

Akdeniz SB – ARUCAD Anka: 3-1

Karşıyaka – Lefke Avrupa Üniversitesi: 3-0

Bekiroğulları MTAD  – Dumlupınar: 3-0

 

Gençler Ligi

Takımlar                   O         G         M        Puan

1.ASB                        3          3          0          6

2.Bekiroğulları          3          2          1          5

3.Karşıyaka               3          2          1          5

4.ARUCAD Anka    3          1          2          4

5.LAÜ                                   3          1          2          4

6.Dumlupınar           3          0          3          3

 



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30 Kasım 2021


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