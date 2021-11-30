Masa tenisinde Akdeniz gençleri lider

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu ’nda Genç Erkekler Ligi hafta sonu oynanan maçlarla başladı.
Masa Tenisi Federasyonu lokalinde gerçekleşen karşılaşmalarda çekişmeli maçlar oynandı.
Ligde ilk 3 maç sonunda Akdeniz Spor Birliği 6 puan ve yenilgisiz olarak üçüncü ayağı lider tamamladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1.Ayak
Akdeniz SB – Dumlupınar: 3-0
Karşıyaka – Bekiroğulları MTAD: 0-3
Lefke Avrupa Üniversitesi – ARUCAD Anka: 0-3
2.Ayak
Akdeniz SB – Bekiroğulları MTAD: 3-2
Karşıyaka – ARUCAD Anka: 3-0
Lefke Avrupa Üniversitesi- Dumlupınar: 3-2
3.Ayak
Akdeniz SB – ARUCAD Anka: 3-1
Karşıyaka – Lefke Avrupa Üniversitesi: 3-0
Bekiroğulları MTAD – Dumlupınar: 3-0
Gençler Ligi
Takımlar O G M Puan
1.ASB 3 3 0 6
2.Bekiroğulları 3 2 1 5
3.Karşıyaka 3 2 1 5
4.ARUCAD Anka 3 1 2 4
5.LAÜ 3 1 2 4
6.Dumlupınar 3 0 3 3