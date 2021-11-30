CTP Surlariçi esnafını ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Lefkoşa Surlariçi’ndeki esnafı ziyaret etti.

CTP heyeti, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada, kriz dönemine özel plan ve programlarıyla CTP olarak hükümete talip olduklarının altını çizdi.

Erhürman, sorunların üzerine kararlılıkla gidileceğini ve zaman geçirilmeden çözüm yollarına ulaşılacağı üzerinde durdu.

Ziyaretler sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a, milletvekilleri Doğuş Derya, Özdil Nami, eski Lefkoşa Türk Belediyesi başkanları Kutlay Erk ile Kadri Fellahoğlu ve Lefkoşa ilçe yöneticileri de eşlik etti.