Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret etti

BKP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, iki partinin birlikte hareket ederek, yaklaşan milletvekilliği seçimlerinde ortak tutum belirleme konuları üzerinde duruldu. İki parti, ortak basın toplantısı düzenledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, federalist güçlerin birlikteliğini savunduğu, ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik bunalımdan çıkışın, demokrasi güçlerinin en geniş iş ve güç birliğinden geçtiğini vurguladı.

“18 Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşananlar ve Türkiye’deki AKP iktidarının, Kuzey Kıbrıs’ın iç işlerine yaptığı müdahaleler, birlikte hareketi kaçınılmaz kılmaktadır” diyen İzzet İzcan, “ Yaklaşan milletvekilliği seçimlerinde, federal çözümden yana olan kesimlerin tek liste ile taraf olmaları gerekmektedir” dedi. Önemli olanın rejim karşıtı özgürlükçü bir manifesto ile toplumun karşısına çıkmak olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, bu olmuyorsa parçalanarak seçime girmek yerine, seçimi topluca boykot etmenin en doğru yol olduğunu vurguladı.

BKP Parti Meclisi’nin 6 Aralık Pazartesi saat 19:00’da toplanarak resmi karar alacağını belirten İzzet İzcan, “İçinde bulunduğumuz koşullar aktif bir kampanyayı gerekli kılmaktadır” dedi.