Masa Tenisi Büyükler Ligi başladı
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize dilen Masa Tenisi Büyükler Ligi, önceki gün oynanan ilk hafta karşılaşmalarıyla baladı.
Federasyon salonunda oynanan ilk hafta müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.
Masa Tenisi Büyükler Ligi’ne 16 Şubat Cumartesi günü oynanacak ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.
Sonuçlar:
Erkekler Ligi
- Ayak
Girne Amerikan Üniversitesi 4-0 Sütlüce
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
Dumlupınar 0-4 Anka Spor Derneği
Akdeniz Spor Birliği 4-0 Gençlik Gücü
- Ayak
Girne Amerikan Üniversitesi 4-0 KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
Lefke Avrupa Üniversitesi 4-3 Anka Spor Derneği
Dumlupınar 4-0 Gençlik Gücü
Akdeniz Spor Birliği 4-0 Sütlüce
Kadınlar Ligi
1.Ayak
Girne Amerikan Üniversitesi 2-4 KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
Anka Spor Derneği 4-2 Dumlupınar
- Ayak
Yakın Doğu Üniversitesi 2-4 KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
Girne Amerikan Üniversitesi 4-0 Dumlupınar