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Masa Tenisi Büyükler Ligi başladı

4 Şubat 2019

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından organize dilen Masa Tenisi Büyükler Ligi, önceki gün oynanan ilk hafta karşılaşmalarıyla baladı.

Federasyon salonunda oynanan ilk hafta müsabakaları oldukça çekişmeli geçti.

Masa Tenisi Büyükler Ligi’ne 16 Şubat Cumartesi günü oynanacak ikinci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Sonuçlar:

 

Erkekler Ligi

  1. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi        4-0         Sütlüce

Lefke Avrupa Üniversitesi                            4-0         KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Dumlupınar                                       0-4         Anka Spor Derneği

Akdeniz Spor Birliği                        4-0         Gençlik Gücü

 

  1. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi        4-0         KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Lefke Avrupa Üniversitesi                            4-3         Anka Spor Derneği

Dumlupınar                                       4-0         Gençlik Gücü

Akdeniz Spor Birliği                        4-0         Sütlüce

 

Kadınlar Ligi

1.Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi        2-4         KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Anka Spor Derneği                           4-2         Dumlupınar

 

  1. Ayak

Yakın Doğu Üniversitesi                                2-4         KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Girne Amerikan Üniversitesi        4-0         Dumlupınar

 

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