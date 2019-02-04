Kızlarda UKÜ, erkeklerde YDÜ kazandı

Hentbol U17 liglerinde şubat ayı ilk maçları oynandı

KKTC Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize ettiği “Yaşama Sporla Bağlan” Hentbol U17 liglerine dün akşam oynanan iki maç ile devam edildi.

Şubat ayının ilk karşılaşmalarında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kızları CIU Arena’da, erkekleri ise NEU RA25 Spor Salonu’nda kozlarını paylaştılar.

UKÜ-YDÜ eşleşmesinin kızlar galibi 32-24’lük skorla UKÜ olurken, erkekler de ise kazanan 32-22’lik skorla YDÜ oldu.

Kızlarda UKÜ zorlanmadı

Kızlar ligi mücadelesinin galibi UKÜ, maçta çok zorlanmadı.

İlk devreyi 19-9 önde kapatan UKÜ kızları skor üstünlüğünü hiç kaybetmedi.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 9’ar sayı ile UKÜ’den Petek Koç ve YDÜ’den Nisa Nur Bez oldu.

Erkeklerde zirve YDÜ

Erkekler ligi mücadelesinin özellikle ilk devresi başa baş çekişmeye sahne oldu.

Maçın başında UKÜ takımı sayı avantajı yakalarken YDÜ geri dönüş yaptı ve skor üstünlüğünü eline geçirdi.

İlk devresi 14-10 YDÜ üstünlüğünde tamamlanan maçı ev sahibi takımı 32-22 galip bitirdi ve bu galibiyetle erkekler liginin yeni lideri oldu.

Mücadelenin en skorer oyuncuları 7’şer sayı ile YDÜ’den Cemil Kanat, UKÜ’den Koray Tümsoy oldu.

Maç programı şöyle:

Yarın

Saat 18.00: YDÜ-UKÜ (Kızlar) Necati Taşkın S.S.

Saat 19.30: Serdarlı Bld.-YDÜ (Erkekler) Necati Taşkın S.S.

U17 Kızlar Ligi Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y P AV

1.ŞAHLAN 4 3 1 0 116 86 7 30

2.UKÜ 3 2 1 0 86 68 5 18

3.DİGEM 4 1 0 3 82 107 2 -25

4.YDÜ 3 0 0 3 61 84 0 -23

U17 Erkekler Ligi Puan Durumu

Takımlar O G B M A Y P AV

1.YDÜ 3 3 0 0 105 61 6 44

2.YÜKSELİŞ 4 2 1 1 120 89 5 31

3.UKÜ 3 1 1 1 72 66 3 6

4.SERDARLI 2 1 0 1 49 41 2 8

5.MGA 4 0 0 4 37 126 0 -89