Marvel, yeni filmlerinin vizyon tarihini açıkladı

Pandemi tüm dünyada neredeyse tüm sektörleri yakından etkiliyor. Bu süreçte pek çok yeni filmin vizyona tarihi ertelendi. Şimdilerde 2024 yılında yayına girecek dört yeni Marvel filminin çıkış tarihi belirlendi. 2021 yılı içerisinde yayınlanması beklenen yeni Disney filmleri için de tarih belli oldu.

Şirket tarafından yapılan yeni bir açıklama ile uzun zamandır merakla beklenen pek çok film için ayrıntılar netlik kazanmaya başladı. 2021 yılında yayınlanacak Disney filmlerinin yanı sıra gişede rekorlar kıran ve uzun zamandır beklenen Marvel filmleri için heyecanlandıran açıklamalar yapıldı.

2024 yılı yeni Marvel filmi takvimi belli oldu

The Walt Disney Şirketi uzun zaman sonra üzerinde çalıştığı filmlerin geleceği hakkında konuştu. Eternals ve The King’s gibi filmlerin arasında bulunduğu birkaç filmin 2021 yılına uyarlanmış halleri bu yıl bitmeden sinema salonlarında yer almaya başlayacak. Disney filmlerinin yıl içerisinde tam 45 gün boyunca vizyonda kalması bekleniyor.

Şirketin planları sadece bununla da sınırlı değil. 2024 yılının vizyon planlamasının detaylarında 16 Şubat, 3 Mayıs, 26 Temmuz ve 8 Kasım tarihleri şimdiden rezerve edilmiş durumda. Bu tarihte tam 4 film sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

Beklenen filmler vizyonda 45 gün boyunca kalacak

Bu yıl 3 Aralık tarihinde Guillermo del Toro’nun filmi olan Nightmare Alley filminin vizyona girmesi bekleniyordu. Teknik sebeplerden dolayı vizyon tarihi 17 Aralık tarihine atıldı. Bir süredir tarihin belirlenmeye çalışıldığı Bob’s Burgers filmi için 2022 yılının 27 Mayıs tarihi belirlendi. Disney’in en çok beklenen filmi The Little Mermaid canlı aksiyon versiyonu ile birlikte 2023 yılının 26 Mayıs tarihinde sinemalarda yayınlanacak.

Şirket tarafından alınan kararlarla birlikte bu yıl sinemalara özel filmlerin tam 45 gün boyunca vizyonda kalacak olması, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan salgın endişesi açısından mantıklı bir karar olarak değerlendirildi.