Mart’ın en soğuk günü

Ülkemiz bugün Mart ayının en soğuk gününü yaşıyor… Hava sıcaklıkları 10 derece dolaylarında seyrediyor.

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan ülkemizde bugün Mart ayının en soğuk günü yaşanıyor.

Parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu olan sistemde hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrediyor .

Mevsim normallerinin 3 ile 4 derece altına düşen sıcaklıklar nedeniyle gün içerisinde en fazla sıcaklığın 10 derece olması bekleniyor.

Öte yandan rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvete zaman zaman kuvvetli olarak esiyor.