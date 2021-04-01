Mars’taki ilk helikopter kozasından çıktı

NASA’nın Mars helikopteri Ingenuity, Kızıl Gezegen’deki ilk uçuşuna bir adım daha yaklaştı. Ayaklarını açarak inişe hazır hale gelen Ingeunity, Dünya dışında bir gezegende uçan ilk helikopter olacak.

Bilim insanları helikopterin ilk uçuşunu 8 Nisan’da gerçekleştirmesini bekliyor. Ancak bu tarihten önce 1,8 kilogramlık helikopterin Perseverance’ın karnından çıkarak yere basması gerekiyor.

Helikopter, NASA’nın Mars’taki yeni uzay aracı Perseverance’ın karnındaki bölmesinde, katlanmış halde Kızıl Gezegen’e ulaşmıştı. Uzay aracı, 18 Şubat 2021’de Mars’ın Jezero Krateri’ne inmişti.

Perseverance’ın uçuşa uygun bir yer tespit edip oraya ilerlemesi yaklaşık bir hafta sürdü. Ve minik helikopter nihayet kozasından çıkan bir kelebek gibi ayaklarını açmayı başardı. Şu anda helikopterin 4 ayağı, Kızıl Gezegen yüzeyinin hemen üzerinde, inişe hazır halde asılı duruyor.

Perseverance’ın şimdiki görevi ise helikopteri, belirlenen 10 metrekarelik noktada yere indirmek. Bu nokta Ingeunity’nin, bilim insanlarının seçtiği hava sahasında uçabilmesi için en uygun iniş bölgesi.

İnişin ardından Perseverance, helikopterin üzerinden çekilecek ve güneş panellerinin şarj olması için ona zaman tanıyacak. Bu esnada görev ekibi, helikopterin uçuşa hazır olup olmadığını belirlemek için son kontrolleri yapacak.

Perseverance’ın güvenli bir mesafeden izleyeceği minik helikopterin, ilk uçuşunda yüzeyden üç metre yükselmesi ve yaklaşık 30 saniye havada kalması bekleniyor.

Uçuşlar başarıyla tamamlanırsa NASA, gelecekte Mars’a yapılacak diğer keşif görevlerinde bu tür hava araçlarına daha çok yer verecek. Bilim insanları, Ingenuity’nin uçuş denemelerinden gelecek bulgular ışığında yeni nesil helikopterler geliştirecek.

Bu helikopterler mürettebatlı Mars görevlerinde astronotlar için küçük yükleri taşıma işini üstlenecek ve uçurum, mağara, derin kraterler gibi ulaşılması zor yerleri inceleme görevlerini yerine getirecek.

İşte bu hedef doğrultusunda yapılacak uçuş denemesi, Ingenuity’nin Mars’taki 31 günlük programı boyunca gerçekleştireceği 5 uçuştan ilki olacak.

Uçuş denemeleriyle geçecek bir ayın ardından görev ekibi, Perseverance’ın yoğun programını başlatmak üzere harekete geçecek.

Perseverance’ın Mars’a gönderilmesindeki ana hedef, geçmişte Kızıl Gezegen’de yaşadığı düşünülen mikroskobik canlılara dair fosil izleri aramak.

Uzay aracı bu doğrultuda Jezero Krateri’nden toprak örnekleri toplayacak ve bilim insanlarının incelemesi için bu örnekleri Dünya’ya geri gönderecek.