Dünya

Amy Winehouse’un yeni belgeseli geliyor

1 Nisan 2021
Amy Winehouse





Hayatını anlatan Amy belgeseli Oscar kazanan ünlü şarkıcı Amy Winehouse ile ilgili yeni bir belgesel geliyor. 2011’de hayatını kaybeden şarkıcının annesi Janice Winehouse, kendisinin katkısıyla hazırlanacak yeni belgeselin “gerçek Amy”yi anlatacağını söyledi.

Alkol zehirlenmesinden henüz 27 yaşındayken hayata veda eden ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün 10’uncu yılında, onu anlatan yeni bir belgesel geliyor.





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1 Nisan 2021




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