Mars’ta ilk test sürüşü

Perseverance Mars’ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. 33 dakikalık test sürüşünde 6 buçuk metre yol katetti ve ilk izlerini bıraktı.

NASA’nın Mars’a gönderdiği keşif aracı Persevarence‘ın test sürüşü sosyal medya hesabından duyuruldu.

Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapıldı. “Harekete geçtim. Mars’ta ilk test sürüşümü yaptım. Gördükleriniz tekerlek izlerim. Bırakacak daha çok iz var” notu yer aldı.

18 Şubat’ta Mars’a indi

30 Temmuz 2020’de yola çıkan keşif aracı Perseverance 18 Şubat’ta Kızıl Gezegen’e indi.

Plütonyum yakıtı ile çalışan Perseverance, şimdiye kadar Mars’a gönderilen en gelişmiş araç olarak nitelendiriliyor.

2 yıl Mars’ta kalması planlanıyor

Keşif aracının, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik kolu ve bir minik helikopteri bulunuyor.

Perseverance’ın önümüzdeki günlerde Jezero Krateri’nde daha uzun test sürüşleri yapması bekleniyor.

Yaşama ait izler bulmak ve insanlı yolculuğa dair yeni keşifler yapmak için Mars’a gönderilen aracın, 2 yıl Kızıl Gezegen’de kalması planlanıyor.