Almanya’da son 24 saatte 300 kişi hayatını kaybetti

Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 9 bin 557 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 79’a yükseldi. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 300 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 71 bin 804’e ulaştı.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 299 bin 400 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 120 bin 875 olarak açıklandı.

7 milyondan fazla kişi aşılandı

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 592 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 82,53 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık’ta başlatılan aşı kampanyasında, 7 milyon 82 bin 562 kişi aşılanırken, 2 milyon 346 bin 388 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.