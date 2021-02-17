Mars’ın “gelecek” sakinlerine hazırlık: Gözler gıda ve ilaç üretecek biyoreaktörde

Kızıl Gezegen’de yaşamı mümkün kılmak isteyen bilim insanları, Mars’taki yerel gaz, su ve besinlerle büyüyebilecek bir bakteri geliştiriyor.

“Anabaena siyanobakterisinin” tüm türleri fotosentezle oksijen üretiminde kullanılabilirken, diğer bakteriler de atmosferdeki nitrojeni Dünya’daki besinlere çevirebilir.

Ancak bu bakterilerin doğrudan Mars’ta üretilememesi bir sorun. Kızıl Gezegen’in Dünya’nın yüzde birinden daha az olan atmosfer basıncı sıvı su için çok düşük. Nitrojen gazı miktarı da bakteri metabolizması için fazlasıyla az.

Dünya benzeri bir atmosferin Mars’ta yeniden oluşturulması için Kızıl Gezegen’in dönüştürülmesi çok fazla kaynak ve maliyet gerektirecek. Öte yandan, Atmos (Mars’a Bağlı Organik Sistemler için Atmosfer Test Cihazı) isimli bir biyoreaktör, siyanobakterinin büyümesine yardımcı olmak maksadıyla kullanılabilir.

Mars atmosferinde bol miktarda nitrojen ve karbondioksit bulunurken, su da gezegendeki buzullardan elde edilebilir. Öte yandan besinler, Mars’ı kaplayan ve fosfor, kükürt ve kalsiyum açısından zengin tozdan, yani gezegenin “regolitinden” geliyor.

Atmos’taki bakteri, Central Florida Üniversitesi’nin geliştirdiği “Küresel Mars Taklidi” adlı ikame regolit maddesi ve düşük basınç şartlarında iyi büyüme kaydetti.

Bilim insanları bu deneyden yola çıkarak söz konusu bakterinin E. coli üretmesini sağlayabilir. Daha sonra E. coli de Mars’ta diğer bakterilerin üretemediği gıda ve ilaç üretiminde kullanılabilecek.

Bremen Üniversitesi Uygulamalı Uzay Teknolojisi ve Mikrogravite Merkezindeki (ZARM) Uygulamalı Uzay Mikrobiyolojisi Laboratuvarı başkanı astrobiyolog Dr. Cyprien Verseux, “Biyoreaktörümüz, Atmos, Mars’ta kullanacağımız yetiştirme sistemi değil. Atmos, Mars’ta sağlayacağımız koşulları burada test etmemize yarıyor” dedi.

Ancak sonuçlarımız, Mars yetiştirme sisteminin tasarımına rehberlikte yardımcı olacak. Düşük basınç, iç-dış arasında büyük farklılıklara direnç göstermesi gerekmediği için daha kolay taşınabilen çok daha hafif bir yapı geliştirebileceğimiz anlamına geliyor.

Söz konusu araştırma Frontiers in Microbiology adlı akademik dergide yayımlandı.

Bilim insanları, astronotların Mars’a erişimine yardımcı olmakta kullanılabilecek bir dizi gelişme üzerinde çalışıyor. Bunlar arasında, hidrojen ve oksijen atomlarının elektrolizden daha ucuz yöntemle ayrıştırılmasıyla gezegenin tuzlu suyundan oksijen ve yakıt elde edilmesi de yer alıyor.

SpaceX CEO’su Elon Musk, ilk SpaceX aracını 2022’ye kadar Mars’a yollamayı planladığını ve bunu 4 ile 6 yıl içinde insanların izleyeceğini söyledi.