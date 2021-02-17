Bilim insanları gizemli “9. gezegenin” hiç var olmadığını öne sürdü

Cornell Üniversitesinin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma sonrası Güneş Sistemi’ndeki 9. gezegenin muhtemel varlığı daha da tartışmalı bir hal aldı.

Gezegen 9 teorisi 2015’te Caltech gökbilimcileri Mike Brown ve Konstantin Batygin’in dış Güneş sisteminde Plüton’unkiyle benzer bir yörüngede dev bir gezegen olduğuna dair kanıt bulduklarını açıklamasıyla yerleşmişti.

NASA, böylesi bir gezegenin varlığının Güneş Sistemi’nin dışında, Güneş’in etrafında neredeyse aynı noktada dönen 5 küçük nesnenin yörüngesine de açıklık kazandıracağını belirtiyor.

Görünüşe göre bu konfigürasyonun şans eseri oluşma ihtimali sadece yüzde 0,007.

Öte yandan yarıçapı Dünya’dan 2 ila 4 kat büyük, kütlesi de 5 ila 10 kat fazla olan bir gezegen, söz konusu cisimlere şu anda görülen konumlarını kazandırmış olabilir.

Fakat yeni araştırma bu tür bir çözümü daha az olası gösteriyor. Cornell araştırmacıları, henüz hakem incelemesinden geçmeyen makalede gizemli gezegene dair “kanıt olmadığını” söylüyor.

Science’ın aktardığına göre araştırmacılar seçim yanlılığından (analiz edilen verinin gerekli rastgeleliği sağlayamayacak şekilde seçildiği ve dolayısıyla elde edilen örneklemin yetersiz kaldığı durum -ed.n.) endişe ediyor. Bu denli tuhaf yörüngelere sahip Neptün ötesi cisimler ancak Güneş Sistemi’nde en yakın geçişleri yaptığı konumlarda görülebiliyor.

Bu nedenle, görülen kümelenme sadece teyit yanlılığından (kişilerin kendi inançlarını, düşüncelerini ve varsayımlarını destekleyen bilgileri öne çıkarma eğilimi -ed.n.) ibaret olabilir. Yani bu cisimler yalnızca teleskopların baktığı veya en hassas olduğu yerlerde bulunmaları sebebiyle keşfedilmiş olabilir.

Bunu sınamak isteyen araştırmacılar, teleskopik verilerden bilgi edinip 14 Neptün ötesi cismin hareketini takip etti. CNET’in haberine göre bu nesnelerin hiçbirine 9. gezegenle ilgili orijinal makalede yer verilmemişti. Araştırmacılar seçim yanlılığını ortadan kaldırmak için de bilgisayar simülasyonundan yararlandı.

Bulgulara göre, bir küme gibi görünen şey, aslında araştırmacıların aradıkları şeyi bulmasından ibaretti. Araştırmacılardan David Gerdes, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Ekstrem Neptün ötesi cisimlerin açısal kümelenmesi 9. gezegene ihtiyaç duyar mı? Analizimiz… üç farklı araştırmada gözlemlenen kümelenmelerin seçim yanlılığıyla uyumlu olduğunu gösteriyor” dedi.

Gerdes, “Uzun lafın kısası, bu cisimleri nereye bakarsanız orada bulursunuz” diye ekledi.

Gerdes’e göre kümelenme, “nereye baktığımız ve ne zaman baktığımızın bir sonucu”.

Verilere uyması için başka bir modele ihtiyaç yok.

Ancak Batygin bu sonucu kabul etmiyor. Science’a konuşan bilim insanı, kümelenmenin reddedilmesinin “mantıklı olmadığını” söyleyerek, araştırmacıların Neptün ötesi cisimlerin daha ekstrem örneklerini bulduğunu öne sürdü.

Batygin, “Konuyla daha ilgili soru şu: Analizleri, kümelenmiş ve tekdüze dağılım arasında ayrım yapabiliyor mu? Cevap ‘hayır’ gibi görünüyor” dedi.

Vera Rubin Gözlemevi’nde yapımı 2023’te tamamlanacak yeni gözlem teleskobuyla keşfedilmesi beklenen daha fazla Neptün ötesi cisim bu duruma yeni bir ışık tutabilir ve 9. gezegen ihtimalini nihai biçimde çözüme kavuşturabilir.