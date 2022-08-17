Mars simülasyonlarından korkutan sonuç

Simülasyonlar bin günlük farazi bir mürettebatlı geziye dayandırıldı. Bu senaryoda astronotlar 600 gün seyahat ediyor ve 400 gün Mars yüzeyinde kalıyordu.

Bin günlük görevin dijital ortamda oluşturulan 40’tan fazla vücut ve organ modeli üzerindeki etkisi incelendi.

Bulgular, astronotların uzay ajanslarının belirlediği güvenli sınırlardan daha yüksek radyasyon seviyelerine maruz kalacağını, hatta metal kalkanlarla bile yeteri kadar korunamayacağını gösterdi.

İncelenen organların çoğu, bir sievert’in (canlı dokunun maruz kaldığı radyasyonun etkisini ölçmek için kullanılan birim) üzerinde radyasyon içerdiği anlaşıldı.

Dünya çapındaki uzay ajansları, hiçbir astronotun tüm kariyeri boyunca bir sievert’ten fazla radyasyona maruz kalmaması gerektiğini belirtiyor.

NASA yetkilileri, bu seviyenin en fazla 0,6 sievert’e çıkabileceğini ifade ediyor.

Çalışma henüz hakem tarafından gözden geçirilmediği için, bu veriler kesinleşmiş değil.

Ancak bulgular, 2030’larda Mars’ta koloni kurmak isteyen Elon Musk’a ve astronotlarını Kızıl Gezegen’e göndermek için çalışmalar yürüten NASA’ya yol gösterebilir.

Independent Türkçe, Futurism, New Scientist

Derleyen: Çağla Üren