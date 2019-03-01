Marmaray testi geçemedi

Marmaray Hattı bugün seferlerine başladı. Uzun zamandır test sürüşünde olan Marmaray, ilk gününde arıza vererek yolcuların mağdur olmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağını duyurdu. Marmaray Hattı, 19 Ocak Cumartesi günü itibariyle faaliyetlerine ara verdi. Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre, bugün tekrar hizmete giren Marmaray Hattı’nda yaklaşık 45 dakika süren gecikmeler yaşandı. Tren girişinde kuyrukların oluştuğu istasyonda gecikmenin teknik arızalardan kaynaklı olduğunun duyurulması yolcuları tedirgin etti. Yaşanan gecikmenin ardından tren seferleri devam etti.