Marketten kutu kutu sigara çaldılar

Lefkoşa’da meydana gelen “Dükkan Açma, Sirkat ve Kasti Hasar” suçlarından yargılanan sanıklar Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı. Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanıkların mahkûm olduğu Dükkân açma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi Mülkiyet hakkının önemine değindi. Barkın, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 18’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

3 – 4 Temmuz 2022 tarihleri 02.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi Caddesi, adresinde faaliyet gösteren Ağaç Market isimli iş yerinin kuzeye bakan sürme camının üzerinde bulunan halka kilidini kırarak içeriye giren sanıklar Martino Gbassana ve Macarthur Menter Kpogbah’ın iş yerinin giriş kısmındaki masa üzerinde bulunan Toshiba marka laptop ve faresi, 27 adet Marlboro touch sigara, 26 adet Parlament uzun sigara, 38 adet Kent Switch sigara, 96 adet Harvest slim Coffee ve mentol sigara, 9 adet All Rice basmati pirinç, 8 adet Lifalif yulaf ezmesi ve bahse konu masanın ikinci çekmecesinde muhafaza edilen 675 TL nakit parayı sirkat edip ayni yerden çıkmıştı.

Kamalı Haber