Güneş panellerinden yüzde 50 daha verimli bir çatı rüzgar türbini icat edildi

Bu da onları hem neredeyse gürültüsüz hem de kuşlar ve diğer yaban hayatı için güvenli kılıyor.

Aeromine CEO’su David Asarnow, “Bu, kullanılmamış dağıtık bir yenilenebilir enerji kaynağıyla şirketlerin dayanıklılık ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olarak hızla büyüyen çatıda enerji üretimi pazarına yeni bir değer katıp çığır açacak” dedi.

Aeromine’ın tescilli teknolojisi, rüzgar enerjisinin performansını yerinde üretim pazarına getirerek dönen rüzgar türbinleri ve daha az verimli güneş panellerinin yarattığı eski kısıtlamaları azaltıyor.

Aeromine’ın üniteleri, güneş panelleri için gereken alanın yüzde 10’una ihtiyaç duyarken, yıl boyunca günde 24 saat elektrik üretme kapasitesine de sahip.

Firma bu teknolojinin binaların enerji depolama kapasitesi ihtiyacını azaltacağını, binanın tasarımına ve konumuna bağlı olarak da bina enerjisini bağımsız hale getirebilme olasılığının bulunduğunu söyledi.

Firmanın internet sitesinde, “Bu teknoloji, çoğu çatının uygun olmadığı eski dağıtık rüzgar türbinlerinden ileriye doğru büyük bir sıçrama” deniyor.

Aeromine’ın kurucuları depolar, veri merkezleri, ofis ve apartmanlar gibi büyük, düz çatılı binalar için enerji üretme amacıyla hafif rüzgarları bile kullanmanın çok daha etkili bir yolunu buldu.

Cihaz şu anda ABD’nin Michigan eyaletindeki bir üretim tesisinde test edilirken, gelecekte büyük meskenlerde ve elektrikli otomobil şarj istasyonlarında da kullanılabilir.

* İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: Sevgi Aydoğan