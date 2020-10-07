Maraş’ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

Maraş’ın açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor… Maraş’ın açılışı yarın saat 11.00’den gerçekleştirilecek…

Açılış öncesinde ise Maraş’ın Doktor Fazıl Küçük Stadyumu tarafına kapı açıldı… Sabah saatlerinde tellerin kaldırılmasıyla monte edilen sürgü kapının yanına ise, kontrol kulübesi konuldu… Açılması planlanan alanda temizlik çalışmalarının yanı sıra Demokrasi Caddesi güzergahında asfaltlama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Açılan kapıyla birlikte; Demokrasi Caddesi güzergahı kullanıma açılacak ve bu yoldan da sahil şeridine ulaşılacak.