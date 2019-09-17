Maraş konulu rapor Anastasiadis’in elinde

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki faaliyetleri konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne olası bir başvuruda bulunulması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın dün Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletildiğini ve yakın zamanda konu hakkında açıklamalar yapılacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesi, “Çok Gizli (Top Secret) Başvuru” başlığıyla yayımladığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin Maraş konusunu mutlak bir gizlilikle incelemekte olduğunu yazdı.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte, Maraş konusunu ve Türk planlamalarının ele alınması için Rum kesiminin gerçekleştirmeyi planladığı eylemleri mutlak bir gizlilik içerisinde ele almakta olduğunu kaydetti. Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak hazırladığı çalışmanın, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin takip edebileceği tüm olası senaryoları, aynı zamanda yapılacak her tercihin yol açabileceği olası gelişmeleri de kayda geçirdiği belirtildi.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, kapalı bölge Maraş’taki Türk faaliyetleriyle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’ne başvurup başvurmayacağına ilişkin olarak bir gidişata yönlenmiş olduğuna işaret etti.

Maraş Belediyesi’nden yetkililerin dün Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiklerini de yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, özellikle de Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Türk planlamalarının ele alınması” konusunda kararlı olduğunun tespit edildiğini savundu.

Gazete, dünkü görüşme esnasında, hükümetin Dışişleri Bakanlığı’nın hazırladığı raporda kayda geçirilenler temelinde konuyu inceleyeceğine ilişkin genel atfın haricinde, Anastasiadis tarafından konuya daha fazla atıf yapılmadığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Anastasiadis’in Maraş konusunu gerek BM Genel Kurulu’nda yapacağı konuşma, gerek New York’ta gerçekleştireceği temasları sırasında ortaya koyacağının kesin olarak addedildiğini de kaydeden gazete, AB nezdinde de girişimlerde bulunulacağını belirtti.

Bunun haricinde, dünkü toplantıda atıfta bulunulan bir başka şeyin de, hükümet ile Maraş Belediyesi arasında bir eşgüdüm ve işbirliğinde bulunulması olduğunu kaydeden gazete, bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantı çerçevesinde, Maraş için Avrupa ve dünya çapında bir bilgilendirme kampanyası düzenlenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Bu çerçevede, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin bu çabanın destekçisi olacağını ve bazı ülkelerin büyükelçilikleriyle temaslar yapılmasına yardımcı olacağını kaydeden gazete, Maraş Belediyesi’nden bir heyetin önümüzdeki dönem içerisinde Brüksel’e gideceğini ve konu hakkında kendisini bilgilendirmek için, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle temaslarda bulunmak isteyeceğini iletti.

Başkanlıkta yapılan görüşmede, özellikle Maraş’ın kıyı şeridindeki bölgede bulunan Kıbrıs Rum mallarının satın alınmasıyla ilgili Türk yönlendirmelerine atıfta bulunulduğunu da kaydeden gazete, bunun hassas şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu, öte yandan kapalı Maraş’taki mülklerle ilgili bilgilerin güncellendiğine atıfta bulunulduğunu da belirtti.

PRODROMU

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kapalı Maraş’taki faaliyetleri konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne olası bir başvuruda bulunulması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışmanın dün Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’e iletildiğini ve yakın zamanda konu hakkında açıklamalar yapılacağını söyledi.

Bahse konu araştırmanın dün başkanlıkta yapılan görüşmenin gündeminde olduğunu da kaydeden gazeteye göre, Prodromu bunun çok yararlı bir görüşme olduğunu söyledi.

Anastasiadis ile Hristodulidis’in dünkü toplantıda Maraş Belediye Başkanı ile belediye heyetini, bütün konular ve bugün hüküm süren durumla ilgili olarak bilgilendirdiğini de söyleyen Rum sözcü, hükümet ile belediye arasında tam koordinasyon olmasının kararlaştırıldığını da ifade etti.

YOANNU

Görüşmenin ardından açıklama yapan Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, Anastasiadis’in Maraş konusu ve genel olarak da Kıbrıs sorunuyla ilgili gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyleyerek, tezlerinin büyük çoğunluğunun birleştiğini belirtti.

Anastasiadis’e Maraş konusunda Ulusal Konsey’in toplanmasını önerdiğini ve bunun kabul edildiğini belirten Yoannu, belediyenin “işgal altındaki mülklerin satışından kaçınılması için önlemler alınması meselesini” Dışişleri Bakanıyla ele aldığını da belirtti.

Alithia gazetesi ise “Maraş’taki Türk Talepleri… İlk Hedef Yabancı Malları Satın Almak” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Maraş Belediyesi’ndeki DİSİ partisi belediye grubu başkanı Kostakis Hacıkaku’nun dün gazeteye yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazeteye göre, Hacıkaku, açıklamasında “Türk tarafının Maraş’ın açılmasıyla ilgili sahip olduğu ilk hedefin kapalı bölge Maraş’ta bulunan ve yabancılara ait olan mülkleri satın almak olduğunu çünkü bu girişimi ilk aşamada daha kolay bulduğunu” iddia etti.

Hacıkaku “ikinci hedefin ise Kıbrıslı Rumlardan mal satın alınması olduğunu” iddialarına ekledi.

BM’DEN MARAŞ AÇIKLAMASI

Gazete başka bir haberinde ise, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in Maraş konusunda yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, “BM’nin, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla yönlendirilmeye devam edileceğini” dile getiren BM Sözcüsü, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 sayılı kararını göz önünde bulundurduklarını belirterek, bunun “Maraş’ın herhangi bir kısmına, Maraş sakinleri dışında yerleşme girişiminde bulunulmasının kabul edilebilir olmadığını addettiğini” savundu.

BM’nin konuyu yakından ve sıkı bir şekilde takip ettiğini de dile getiren Dujarric, BM’nin Maraş’ın açılması planlarıyla ilgili herhangi resmi bir bilgilendirme almadığını sözlerine ekledi.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Gazete, başka bir haberinde, “Fransa’nın, Türk tarafının kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili olarak kısa zaman önce yaptığı açıklamalar konusunda duyduğu endişeyi belirterek, 550 sayılı karar da dahil olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulmasına ilişkin taahhüdünü” yineledi.

Gazeteye göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Maraş’la ilgili açıklamaları sorulan “Lefkoşa’daki Fransız Büyükelçiliği”, adanın AB müktesebatının muhafaza edilmesi ve BM kararları uyarınca, iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesi konusundaki Fransa tezini de anımsattı.

Politis gazetesi de “Müzakerelere Oynuyor” başlıklı haberinde,Rum tarafında, Maraş’taki Türk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik hareketlerin koordine edilmeye çalışıldığını yazdı.

“Rum Başkanlığı’nın, herhangi bir faaliyetin önlenmesine dair en etkili yolun, müzakere masasına geri dönülmesi olduğu yönünde bir inanca sahip olduğunu kaydeden gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York’a, BM Güvenlik Konseyi kararları ve müzakerelerin yeniden başlamasına dair kararlılık kalkanıyla gideceğini belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, Maraş konusunda, BM Güvenlik Konseyi’ne başvuru yapılması aşamasında kartlarını kapalı tuttuğunu da yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin, konu hakkında BM Güvenlik Konseyi başkanlığından önemli bir açıklama elde etmeye odaklanmasının ihtimal dışında olmadığını ekledi.

Haravgi gazetesi de konuyla ilgili habere,“Maraş Konusunda BM Güvenlik Konseyi Açıklaması Mı, Başvuru Mu?- Başkan Tarafından Konuya BM Genel Kurulundaki Konuşmasında Özel Atıf- Mal Satışının Önlenmesi İçin Önlemler Alınması- Fransa Maraş’la İlgili BM Kararlarına Saygı Beyan Ediyor” başlık attı. Haberde, Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne başvuruda bulunulup bulunmayacağı veya Maraş’la ilgili talebin yeni bir karar değil de, BM Güvenlik Konseyi tarafından konuyla ilgili bir görüşme ve açıklama mı yapılması olduğunun açıklanmadığını yazdı.