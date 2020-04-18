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Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede

19 Nisan 2020

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski öğrencisi Zlatan Ibrahimovic için, “Tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Zlatan, Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu” dedi.

İtalya Milli Takımının Teknik Direktörü Roberto Mancini, ülke basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Eski futbolcusu Ibrahimovic’i öven Mancini, “Zlatan, tüm zamanların en iyi forvetlerinden biri. Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede bir futbolcu. Nereye giderse gitsin, birçok şampiyonluklar kazandı ve goller attı. Bu sezon Milan’da da iyi işler çıkardı. Ancak gelecek için planlarının ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Brescia’da forma giyen Mario Balotelli’yi de değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Mario kaliteli bir oyuncu. Sadece futbolu düşünüyorsa ona birçok kapı açıktır” yorumunu yaptı.



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